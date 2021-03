Proefproject bij Oranje: 5.000 fans in ArenA voor WK-kwalificatieduel tegen Letland

Bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland, volgende week zaterdag, mogen 5.000 toeschouwers de Johan Cruijff ArenA in de hoofdstad Amsterdam binnen. Het duel van Oranje is toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen.

Het onderzoek bij Nederland - Letland is vooral gericht op het testbeleid en het gebruik van de nieuwe CoronaCheck-app die de overheid heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen de bezoekers laten zien dat ze een negatief testresultaat hebben. Ze hoeven vooraf alleen een sneltest te ondergaan. Binnen de stadionmuren wordt de verplichte 1,5 meter afstand losgelaten.

De bezoekers worden verdeeld over negen ‘bubbels’. Voor iedere bubbel gelden eigen regels en eigen onderzoekjes. Die zijn mede gebaseerd op de resultaten van de eerdere Fieldlab-tests bij de voetbalwedstrijden NEC - De Graafschap en Almere City FC - SC Cambuur.

De voetbalfans die willen meedoen aan het onderzoek moeten een kaartje kopen. Woensdag start de ticketverkoop. De KNVB benadrukt dat de voetbalfans er rekening mee moeten houden dat de avondklok dan nog steeds van kracht is en dat iedereen dus voor 21.00 uur weer thuis moet kunnen zijn.

Vorige maand werd bij twee wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse al getest met publiek in de stadions. In zowel Nijmegen als Almere mochten maximaal 1.500 mensen naar binnen.

De verzamelde data moeten de onderzoekers inzicht geven hoe op een veilige en verantwoorde manier weer publiek kan worden toegelaten bij evenementen, zoals ook voetbalwedstrijden. De KNVB hoopt dat aan het einde van dit seizoen weer publiek naar binnen mag in de stadions bij het betaalde voetbal en ook bij het EK van komende zomer, als vier wedstrijden in Amsterdam worden gespeeld.

De Rode Duivels werken hun eerste twee thuiswedstrijden in de WK-kwalificatiecampagne eind deze maand (24 maart tegen Wales en 30 maart tegen Wit-Rusland) af in het stadion van Oud-Heverlee Leuven. In principe worden die wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld.