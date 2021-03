Ex-bondsvoorzitter Costa Rica beschuldigt Bryan Ruiz (ex-AA Gent) en Keylor Navas (PSG): “Ze wilden opzettelijk wedstrijden verliezen”

Keylor Navas (PSG), Bryan Ruiz (ex-AA Gent) en Celso Borges worden ervan verdacht met opzet wedstrijden te hebben verloren met de Costa Ricaanse nationale ploeg. Zo zouden ze hebben willen zorgen voor het ontslag van bondscoach Jorge Luis Pinto na het WK van 2014.

Eduardo Li, de voormalige bondsvoorzitter van Costa Rica, moest maandag getuigen in de rechtbank. De 62-jarige Li beschuldigde de drie spelers ervan in 2014 bewust drie wedstrijden op een rij te hebben willen verliezen, om zo bondscoach Jorge Luis Pinto richting uitgang te dwingen. Het contract van de bondscoach zou een clausule bevatten die stipuleerde dat hij bij drie opeenvolgende nederlagen moest vertrekken.

“Toen de federatie geen reden vond om Pinto te ontslaan, dreigde Keylor Navas alle drie de wedstrijden te verliezen om de clausule in te laten gaan. De spelers wilden niet verder met Pinto. Ik was verrast om te zien dat ze wisten van het bestaan van deze clausule”, vertelde Li in de rechtbank.

Toen Ruiz hoorde dat het contract van Luis Pinto verlengd zou worden, dreigde hij er volgens Li mee om niet meer uit te komen voor de nationale ploeg. Zowel Navas als Ruiz ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. Li werd eerder al levenslang geschorst door de FIFA vanwege corruptie.