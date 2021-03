Huwelijksfeest met vijftig gasten stilgelegd: bruidsschat heel wat lichter door zware boetes

Het is de eerste keer sinds de coronacrisis dat de politie in het Kasteel van Hoen een interventie moest doen. Foto: ppg

Geetbets - In het Kasteel van Hoen in Rummen bij Geetbets is afgelopen weekend een huwelijksfeest stilgelegd door de politiezone Hageland. Op de gastenlijst stonden maar liefst vijftig personen. De meesten konden de vlucht nemen, maar de nummerplaten werden wel netjes genoteerd.

Het was een passant die zaterdagavond met mondjesmaat mensen in feestkledij zag toekomen aan het Kasteel van Hoen en de politie hierover informeerde. De agenten kwamen rond 19.20 uur ter plaatse. “Er bleek inderdaad een trouwfeest aan de gang te zijn”, zegt commissaris Kurt Marcoen van de politie Hageland. “Toen de gasten de agenten zagen binnenkomen, probeerden ze meteen de benen te nemen. Sommigen konden ontsnappen, maar anderen, waaronder het getrouwde koppel, werd ter plaatse geïdentificeerd. De anderen mogen zich ook aan een coronaboete verwachten, want alle nummerplaten werden genoteerd. Opvallend is dat een groot deel van de gasten uit het Luikse of zelfs uit Frankrijk afkomstig blijken te zijn. Dat is toch niet meteen bij de deur.” (Lees verder onder de video)

Video: ROB-tv

De organisatoren, het huwelijkspaar zelf, schieten wel de hoofdvogel af. “Zij mogen zich elk aan een boete van 4.000 euro verwachten”, zegt commissaris Marcoen. “Daarmee is de bruidsschat al een stuk lichter natuurlijk. Ook de eigenaar van de feestzaal zal niet aan een boete ontsnappen. Het is wel de eerste keer sinds de coronacrisis dat we hier een interventie hebben moeten doen.”