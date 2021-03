Advocaat van Lacote op assisenproces ‘duivelskoppel’: “Dit dossier is schoolvoorbeeld van tunnelvisie”

De Haan / Brugge -

“De bagger die over Jean-Claude zijn kop is gevallen, krijg ik tijdens twee dagen pleiten niet meer weg. Maar de kern van dit dossier is dat het een schoolvoorbeeld van tunnelvisie is.” Op het assisenproces rond het ‘duivelskoppel’ gaan ook de advocaten van Jean-Claude Lacote resoluut voor de vrijspraak. “Niets bewijst dat Lacote die avond van de moord in De Haan was.”