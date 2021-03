Wolves-doelman Rui Patricio ondanks horrorcrash opgeroepen voor Portugal

Wolverhampton Wanderers-doelman Rui Patricio is opgenomen in de 25-koppige Portugese selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden van eind maart tegen Azerbeidzjan, Servië en Luxemburg, zo maakte bondscoach Fernando Santos dinsdag bekend.

Maandagavond geraakte de Portugese nummer een nochtans betrokken in een horrorcrash, in de slotminuten van het met 0-1 verloren duel tegen landskampioen Liverpool, op de 28e speeldag in de Premier League. Na een zware botsing met zijn aanvoerder Conor Coady bleef hij roerloos liggen.

De 33-jarige Portugese international werd een kwartier lang op het veld verzorgd, waar hij onder meer zuurstof toegediend kreeg, voordat hij op een draagberrie afgevoerd werd. Na de wedstrijd kwam Wolverhampton-trainer Nuno Espirito Santo echter reeds met geruststellend nieuws over zijn landgenoot. “Patricio is oké”, vertelde Nuno, zelf een voormalige doelman. “We hebben al met hem kunnen praten. Bij zo’n hoofdblessure maak je je snel zorgen, maar hij komt er wel bovenop.”

Ook verdediger Pepe en aanvaller André Silva werden opgeroepen. De 38-jarige Porto-verdediger moest de interlandperiode van november vanwege een voetblessure aan zich voorbij laten gaan. Frankfurt-aanvaller André Silva verzilvert zijn negentien doelpunten in de Bundesliga met een selectie voor de Portugese nationale elf.

In de kwalificatieperiode kan Cristiano Ronaldo jacht maken op het doelpuntenrecord van Ali Daei, die 109 keer raak trof voor Iran. CR7 heeft intussen 102 treffers voor Portugal achter zijn naam staan.