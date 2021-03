Koningshuis krijgt 36 militairen ter beschikking

In 2020 stelde Defensie 36 militairen en één burgeragent ter beschikking van het koningshuis, voor een totale kostprijs van 2,35 miljoen euro. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) op een vraag van Vlaams Belangfractievoorzitter in de Kamer, Barbara Pas. “Waarom wordt dit personeel niet betaald uit de civiele lijst en de dotaties?”, vraagt ze zich af.

Onder de 36 gedetacheerde militairen bevinden zich 10 officieren, 15 onderofficieren en 11 vrijwilligers. Ze worden onder meer tewerkgesteld in de secretariaten van koning Albert, prinses Astrid en prins Laurent. Sommigen als protocolmeester, anderen dan weer als adviseur of chauffeur. “De vraag stelt zich naar het nut van al deze functies, het gaat tenslotte vooral om personeel, niet eens van de koning zelf, maar van zijn familie”, aldus fractiegenoot Wouter Vermeersch, die erop wijst dat zij ook dotaties ontvangen. “In deze dotaties is reeds een deel voorzien dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt. Het spreekt voor zich dat zij geen twee keer personeel toegewezen moeten krijgen. Ze hoeven geen twee keer aan de kassa te passeren.”

Het Vlaams Belang merkt op dat de koninklijke familie wel vaker om privéredenen gebruik maakt van de diensten van Defensie, zonder die te vergoeden. Uit een andere vraag die Barbara Pas stelde aan minister Dedonder bleek dat de koninklijke familie in 2020 elf buitenlandse reizen maakte met legervliegtuigen. “Het gaat om zeven officiële verplaatsingen en vier niet-officiële”, aldus Pas. “En dat in een periode van coronapandemie, waarin de bevolking afgeraden werd nog op reis te vertrekken”.