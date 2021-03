Club Brugge start daags na ruime zege tegen AA Gent met verkoop van… badeendjes: “Kwek, kwek, kwek”

Dinsdag lanceerde Club Brugge een nieuw item in zijn fanshop: het Brugse badeendje. “Kwek, kwek, kwek. Wie moet er vanaf nu in bad met een Club-badeendje?”, luidt het bijschrift in de tweet van Club. Noem het gerust een klein steekje richting AA Gent. “Buffalo, Buffalo, kwek, kwek, kwek” is immers een supporterslied dat geregeld gezongen wordt als plaagstoot richting AA Gent.