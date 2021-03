KV Kortrijk-spelers moedigen aan om te praten over negatieve gevoelens: “Het is oké om niet oké te zijn”

De coronacrisis is voor velen een moeilijke periode. Darom zorgen Logo Leieland en KV Kortrijk voor een gezamenlijk statement, in de vorm van een videoboodschap. In een filmpje moedigen Kristof D’Haene, Marko Ilic, Faiz Selemani, Trent Sainsbury, Muhammed Badamosi in verschillende talen aan om te praten over negatieve gevoelens of hulp te zoeken. “Praat erover. En als die stap te groot is, kan je altijd terecht op kzitermee.be om de weg naar hulp te vinden.”