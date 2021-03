AstraZeneca blijft sukkelen met leveringen: weer tot 3 miljoen minder vaccins in ons land dan beloofd

Slecht nieuws over het vaccin van AstraZeneca, dat is eigenlijk geen nieuws meer. En toch viel er dinsdag meer van dat te rapen. Nu blijkt dat het farmabedrijf nog minder dosissen gaat leveren dan tot nu toe werd gedacht.

Het was federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke die het nieuws dinsdag aankondigde in de Kamercommissie Volksgezondheid, in de marge van de discussie over de vele EU-landen die de vaccinatie met AstraZeneca stopzetten. Volgens de SP.A-minister gaat de Zweeds-Britse groep in het tweede kwartaal maar tussen de 1,6 en de 2,1 miljoen vaccins leveren. Dat is een flink pak minder dan de eerst beloofde 4,6 miljoen.

De precieze cijfers zijn er nog niet, maar het zou dus wel kunnen dat België tot 3 miljoen vaccins minder krijgt dan voorzien. In het beste geval zijn er dat “maar” 2,5 miljoen.

Het is het zoveelste negatieve nieuws over AstraZeneca. Van Pfizer/BioNTech kwam er wel goed nieuws, via de Europese Commissie. Die liet weten dat er in het tweede kwartaal 10 miljoen vaccins – die normaal gezien later op het jaar zouden worden geleverd – vroeger zullen worden bezorgd aan de Europese Unie. Zeker is het nog niet, maar aangezien ons land 2,55 procent van de totale Europese leveringen krijgt, zou het voor België dus gaan om zo’n 250.000 dosissen die we sneller krijgen dan verwacht.

Wanneer de vaccins van Johnson & Johnson worden geleverd, is nog niet duidelijk. Er wordt verwacht dat het april zal zijn, maar een bevestiging is daarvan nog niet gekomen.