De Croo: “Iedereen die kan, moét weer telewerken”

Iedereen die kan, moét de komende weken thuiswerken. Dat heeft premier De Croo dinsdagmiddag gezegd na een inderhaast bijeengeroepen vergadering met de werkgeversorganisaties. Die wilden af van het verplichte telewerken. “Maar met de huidige besmettingscijfers blijft verplicht thuiswerken nog enkele weken nodig”, erkennen nu ook de bedrijven, die koste wat het kost een derde golf willen vermijden.

Veel bedrijven en ook werknemers hebben het gehad met het verplichte thuiswerken. Dat is ook te merken aan de opnieuw langer wordende ochtend- en avondfiles. Premier Alexander De Croo (Open VLD) begrijpt de frustratie: “Sommige mensen werken al meer dan een jaar van thuis. We vragen een zware inspanning van hen.”

Tegelijk vroeg de eerste minister – na een dringende vergadering daarover met de verschillende werkgeversorganisaties – met aandrang aan iedereen om dat thuiswerken nog enkele weken vol te houden, nu de besmettingscijfers weer stijgen: “Lopen we er nu de kantjes van af, dreigen we het perspectief dat we voor ogen hebben, weg te gooien.”

De premier heeft het dan onder meer over de opening van de horeca op 1 mei die dan in gevaar komt. “Thuiswerken is één van de belangrijkste sleutels die we in handen hebben om een derde golf van besmettingen en hospitalisaties te vermijden.”

De verschillende werkgeversorganisaties – die de voorbije weken af wilden van het verplicht thuiswerken – steunen de oproep van De Croo om het thuiswerk “nog enkele weken vol te houden”. “Een derde golf zou een enorme slag zijn voor de bedrijven”, zo zei VBO-topman Pieter Timmermans na het overleg.

Terugkeerdagen na de paasvakantie

Tegelijk beklemtoonde Timmermans dat bedrijven na de paasvakantie – “wanneer de cijfers weer onder controle zijn” – wel degelijk versoepelingen van de regering verwachten. “In veel bedrijven heerst vandaag een grote telewerk-moeheid”, aldus nog Timmermans. Concreet denkt hij aan zogenaamde terugkeermomenten, te beginnen vanaf de tweede helft van april, waarbij werknemers bijvoorbeeld weer 1 dag in de week opnieuw naar kantoor mogen.

Tot dan blijft telewerk “voor wie het kan” dus verplicht, zo bracht De Croo nog eens in herinnering. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) kondigde overigens dit weekend al aan dat er opnieuw strenger zal worden gecontroleerd door de inspectiediensten op de naleving van deze preventiemaatregel.