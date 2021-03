Vader en zoon vinden ‘tunnel des doods’ uit WO I met honderden Duitsers die Franse regering het liefst wilde vergeten

Vijftien jaar deed amateurhistoricus Alain Malinowski erover om een vergeten tunnel uit Wereldoorlog I te lokaliseren. Na nog eens tien jaar later vond zoon Pierre de afwachtende houding van de overheid welletjes: hij groef zélf gasmaskers en lichamen op. De vraag is nu wat Frankrijk en Duitsland moeten doen met de naar schatting 270 soldaten die in ‘de tunnel des doods’ gruwelijk het leven lieten.

Winterberg was in 1917 een beruchte strijdplek in Noord-Frankrijk, op een vijftiental kilometer van Reims. Hoe was het toch mogelijk dat een regiment Duitse soldaten daar zolang de Fransen kon afhouden ...