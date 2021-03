Juan Bernat verlengt contract bij PSG

Juan Bernat heeft zijn contract bij de Franse landskampioen Paris Saint-Germain verlengd. De 28-jarige Spaanse verdediger zette zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2025, zo maakte de club dinsdag bekend.

Zijn vorige contract in de Franse hoofdstad zou eind dit seizoen aflopen. Van sportief directeur Leonardo had hij echter al langer garanties gekregen dat een nieuwe overeenkomst er zat aan te komen. Bernat vertoeft intussen bijna drie jaar bij PSG, dat hem in de zomer van 2018 overnam van Bayern.

In totaal kwam hij al 76 keer in actie voor PSG, maar zijn laatste wedstrijd dateert wel al van september vorig jaar. Toen liep de Spanjaard immers een scheur in de kruisbanden op. Intussen werkt hij in zijn revalidatie al individuele trainingen af.

Enkele dagen geleden kwam er in Parijs al een contractverlenging voor Angel di Maria uit de bus. De Argentijnse international tekende bij tot medio 2022, met nog een seizoen in optie. De dossiers van sterspelers Neymar en Kylian Mbappé kondigen zich als een heel pak complexer aan. Hun contracten lopen in juni 2022 af. Neymars contract is loodzwaar voor PSG, Mbappé staat hoog op het verlanglijstje bij Real Madrid.