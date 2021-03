Facebook sluit akkoorden over nieuwsverspreiding met Australische mediagroepen

Facebook gaat in Australië overeenkomsten aan met de mediagroepen News Corp en Nine Entertainment over het gebruik van hun nieuws. Dat melden Australische media dinsdag.

News Corp, van mediamagnaat Rupert Murdoch, heeft een akkoord van drie jaar afgesloten met Facebook. Het socialemediabedrijf zal betalen om nieuws te kunnen verspreiden van Australische media van de groep met hoofdkwartier in New York.

Nine Entertainment heeft dan weer een intentieverklaring ondertekend met Facebook, zo berichtten de eigen media van die groep. Het bedrijf heeft het nieuws nog niet formeel bevestigd.

De akkoorden komen er nadat het Australische parlement eind vorige maand een mediawet goedkeurde die digitale platformen verplicht om media te betalen voor nieuws dat via de platformen wordt verspreid. Uit protest tegen de regelgeving had Facebook het gebruikers in de aanloop naar de stemming bijna een week onmogelijk gemaakt om nog nieuws te lezen of te delen. Het bedrijf sleepte zo nog concessies uit de brand.

Ook Google sloot al gelijkaardige overeenkomsten met mediagroepen.