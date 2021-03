Dure blauwe steen in Brusselse voetgangerszone wordt al vervangen: “We gaan beton leggen”

Brussel - Pure kafka. Een ander woord hebben bewoners en bezoekers van de Brusselse voetgangerszone in de omgeving van de Beurs er niet voor. Een kraan is er ter hoogte van de Rijkeklarenstraat bezig om de nog maar recent aangelegde Ierse blauwe hardstenen op te scheppen. In de plaats komt er opnieuw beton.

De voetgangerszone in het centrum van Brussel is al langer een punt van discussie. Onder meer bij de horeca-uitbaters die, voor de coronacrisis, klanten zagen wegblijven omdat ze te ver te voet moesten om aan hun café of restaurant te geraken. Burgemeester Close moest ook al een alcoholverbod uitvaardigen om de overlast in de zone te stoppen. En nu alles min of meer op zijn plooi is, is een grote grijpkraan bezig om de mooie blauwe hardstenen ter hoogte van de Rijkeklarenstraat los te wrikken om te worden afgevoerd.

“Er waren problemen met het wegdek, mogelijk door de drukke verkeersstroom van lijnbussen op die plek. Want gewoon verkeer is er verboden, lijnbussen mogen er wel nog passeren. Met hun zware gewicht rijden ze de blauwe stenen los” zegt woordvoerster Elien De Swaef van Beliris.

“Er is daarom gekozen om de blauwe steen te vervangen door beton op die plaats.” Ook aan het Fontainasplein en de kruispunten met de Bisschopsstraat en de Wolvengracht ligt vandaag al beton.

“De Stad wil daar graag de blauwe steen houden om duidelijk te maken dat het een voetgangerszone is. Het bestuur overweegt daarom om het busverkeer er om te leiden”, weet Bruzz.be.

Maar intussen wordt dus een deel van de blauwe stenen uitgebroken. En dat is niet de eerste keer. Twee jaar geleden, toen de voetgangerszone nog in volle aanleg was, werd een deel van de stenen als eens uitgebroken omdat ze in de verkeerde richting waren gelegd. “Een typische vergissing die wel eens voorvalt op zo’n grote werven”, klonk het toen.