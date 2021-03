Landgenoot die in Tenerife in ravijn valt, gered na telefoontje uit België

Een 27-jarige landgenoot die in Tenerife in een ravijn was gevallen, is gered nadat hij alarm had geslagen bij zijn familie in België. Die verwittigden op hun beurt de lokale autoriteiten. De jongeman is zwaargewond maar niet in levensgevaar.

De heuvels en de ravijn van Los Cochinos, in Los Silos (Tenerife), zijn in het verleden al vaker het toneel geweest voor spectaculaire reddingsoperaties. De lokale hulpverleners gaan er ook geregeld oefenen. Want in het dichtbeboste gebied zijn reddingsacties niet vanzelfsprekend.

Dinsdagochtend kregen de hulpdiensten een oproep dat er een Belg naar beneden was gestort tijdens het afdalen. Maar meer gegevens hadden ze niet omdat de oproep niet vanuit het gebied zelf kwam maar uit België. De jongeman was na zijn val nog in staat geweest om zijn familie in ons land te alarmeren. Zij verwittigden op hun beurt de Spaanse 112-centrale. Maar veel meer dan het gebied waar het ongeval was gebeurd, kon de familie van het slachtoffer ook niet geven. En dus was het voor de hulpverleners zoeken naar een speld in een hooiberg. Van het natuurgebied is enorm groot.

Foto: Vrijwillig brandweer Santiago del Teide

Terwijl een reddingshelikopter vertrok, probeerde de operator in de alarmcentrale het slachtoffer zelf te bereiken. Dat lukt na een tijdje zodat de Belg kon zeggen waar hij zich ongeveer bevond. Maar de plaats waar hij lag was moeilijk te zien vanop de wandelwegen of vanuit de lucht.

Na een tijd zoeken werd hij toch gelokaliseerd. Reddingswerkers moesten met touwen afdalen om bij hem te geraken.

Nadat hij ter plekke de eerste zorgen toegediend kreeg, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De 27-jarige Belg liep een zware hoofdwonde op en zwaar trauma aan zijn onderste ledematen maar is zeker niet in levensgevaar, aldus de brandweer van Santiago del Teide.