Bayern wil sterspelers Robert Lewandowski en David Alaba liever niet vrijgeven voor interlands in Verenigd Koninkrijk

De Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München wil zijn sterspelers Robert Lewandowski en David Alaba de komende interlandperiode liever niet vrijgeven voor respectievelijk Polen en Oostenrijk, om interlands te spelen in het Verenigd Koninkrijk, zo bevestigde Bayern-coach Hansi Flick dinsdag.

Vanwege de Britse variant van het coronavirus wil de club geen risico’s nemen. Daarnaast zouden de spelers bij hun terugkeer in Duitsland in quarantaine moeten. “Wij willen op de eerste plaats geen enkel risico nemen”, vertelde Flick. “Als onze spelers terugkeren na interlandverplichtingen, willen wij dat ze zo snel mogelijk op training aansluiten. Als een speler in quarantaine moet bij terugkeer, is de club niet verplicht hem vrij te geven. Maar laat ons nog afwachten: momenteel is er nog niets beslist.”

Oostenrijk staat op 25 maart voor een verplaatsing naar het Schotse Glasgow, Polen moet zes dagen later op Wembley Engeland in de ogen kijken.