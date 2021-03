Bakkersdochter Ingrid Cackaert (26) werd met 62 messteken vermoord, 30 jaar later gaat de dader vrijuit

Knokke-Heist - Het is vandaag exact dertig jaar geleden dat Ingrid Caeckaert (26) werd vermoord aan de kust. Dat betekent dat de zaak verjaart en dat er nooit nog iemand kan veroordeeld worden. Zelfs wanneer de dader zich nu plots zou melden.

De moord op bakkersdochter Ingrid Caeckaert is een van die cold cases waarin politie en gerecht enorm veel tijd en energie gestopt hebben. Zonder echt grote vooruitgang te boeken. Honderden mensen zijn ondervraagd, er zijn verschillende oproepen in de media geweest, er zijn reconstructies nagespeeld in de hoop dat iemand zich bepaalde zaken toch nog zou kunnen herinneren. Maar het mysterie over de dood van Ingrid Cackaert blijft na dertig jaar nog altijd even groot. Speurders hebben er nog altijd geen flauw idee van waarom ze moest sterven. En wie haar met een mes te lijf is gegaan en haar op een beestachtige wijze heeft omgebracht.

Het was zaterdag 16 maart 1991 toen Ingrid Cackaert rond de middag vertrok uit haar immo-kantoor Atlanta op de zeedijk in Knokke-Heist. De 26-jarige blondine liep nog even langs bij een vriendin. Normaal ging ze ’s middags altijd bij haar ouders eten, maar niet die dag. Ze had nog wat af te werken en dus kocht ze een broodje dat ze op haar flat aan het Heldenplein wilde opeten. Het zou kunnen dat ze daar met iemand had afgesproken maar daar zijn geen sporen of aanwijzingen van gevonden.

Wellicht is ze opgewacht door haar moordenaar. Want iets later vond een buurvrouw haar lichaam in de trappenhal tussen de zesde en zevende verdieping. Badend in het bloed. Vermoord met 62 messteken, zo zou later blijken uit de lijkschouwing.

Foto: rr

Ingrid was door iedereen geliefd. Ze werd niet beroofd of verkracht. De dader moet zich als een bezetene op haar hebben geworpen en tientallen keren met zijn mes hebben uitgehaald.

Het bloedspoor stopte een kleine 200 meter verder, in de Kardinaal Mercierlaan. Getuigen hadden daar een verdachte rode wagen gezien. En op de deur van het appartement vonden speurders later een handafdruk. Maar DNA-onderzoek, jaren later want op het moment van de moord bestond dat nog niet, leverde niets op.

Een afrekening in het immo-milieu, een maniak die haar als toevallig slachtoffer uitkoos of toch een passionele moord gepleegd door een afgewezen minnaar? Speurders hebben nooit iets uitgesloten. Een passioneel drama zou best kunnen. Want kort voor de moord liet een onbekende een boeket paarse anjers afleveren op haar kantoor. En jaren later legde iemand twee jaar na elkaar bloemen op haar graf. Rozen en een anjer.

1