Meer dan 300 Oostenrijkse priesters willen Vaticaans zegenverbod homoseksuelen boycotten

Het Pfarrer-Initiatief, een groep van meer dan driehonderd Oostenrijkse priesters, heeft dinsdag aangekondigd het Vaticaans dictaat om homoseksuele koppels niet te zegenen naast zich neer te leggen. “Dit decreet is een belediging voor veel christenen en brengt de bevrijdende boodschap van Jezus in diskrediet”, klinkt het.

Maandag herhaalde de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan de doctrine van de Katholieke Kerk over homoseksualiteit. Homoseksuele koppels kunnen geen huwelijkssacramenten ontvangen, aldus de Congregatie, aangezien die voorbehouden zijn aan een “onverbrekelijke verbintenis van een man een een vrouw, overeenkomstig met Gods bedoelingen”.

De groep Oostenrijkse priesters zet zich nu af van die boodschap. Ze laten weten dat ze in de misvieringen Gods zegen over de liefde tussen homoseksuelen zullen blijven vieren. “Een theologie die mee is met haar tijd rechtvaardigt deze praktijk”, klinkt het.

Het Pfarrer-Initiatief kondigde in 2011 reeds een “oproep tot ongehoorzaamheid” af, waarin het onder meer vroeg om vrouwen en gehuwde mannen toe te laten tot het priesterambt.