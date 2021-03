Chaos bij vaccinatiecentrum in Duitsland en Italië na opschorting AstraZeneca

De beslissing om tijdelijk geen AstraZeneca-vaccins meer toe te dienen in Duitsland en Italië, leidt ertoe dat vaccinatiecentra hun deuren sluiten en afspraken abrupt werden geannuleerd. Wie in de wachtrij stond aan het Berlijns vaccinatiecentrum, werd naar huis gestuurd.

Duitsland en Italië zijn twee van de lange lijst landen die intussen de vaccinatie met AstraZeneca hebben gepauzeerd, tot er duidelijkheid is over een mogelijk verband tussen dat vaccin en bloedklonters. Na die bekendmaking maandagmiddag moest onder meer het vaccinatiecentrum in Berlijn dus de deuren sluiten, werden de uitgenodigde kandidaten in de wachtrij naar huis gestuurd én ontstond onrust bij zij die net dat spuitje in de arm hadden kregen. Intussen hebben naar schatting 1,6 miljoen Duitsers het bewuste vaccin al gekregen. Wie nog een tweede dosis moet krijgen, wordt geadviseerd te wachten.

Volgens Duits onderwijsminister Anja Karliczek brengt de beslissing de hele vaccinatiecampagne bij leerkrachten in de war, wat nochtans aanzien wordt als noodzaak om de pas geopende scholen ook open te houden.

Dezelfde chaos heerste ook in Italië, waar duizenden afspraken voor het AstraZeneca-vaccin plots werden geannuleerd.