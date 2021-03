Leider van islamitische Partij van de Eenheid handelt drugs, derde op de lijst is een vrouw die penistaarten verkoopt … en zo zijn er veel rare partijen in Nederland

Als de peilingen correct zijn, zullen er na de verkiezingen minstens vijftien partijen in de Nederlandse Tweede Kamer zetelen. Het ­gebrek aan een kiesdrempel maakt het in het parlement extra druk. De kieslijst telt 37 partijen en er staan vreemde vogels op. ­Zoals de Wilders-kloon Code Oranje, de ­dekolonisatie-partij BIJ1 of de Boeren­BurgerBeweging. Ze zijn niet kansloos. ­Ondertussen lijkt het te laat om nog een kiesdrempel in te voeren. Daarvoor staan de kabouterpartijen te sterk.