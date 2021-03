Onze huisseksuologe Rika Ponet over eerste hulp bij vertrouwensbreuken, zoals bij Sean Dhondt en Allison Scott: “Het wordt nooit meer zoals het was. En dat is niet per se slecht”

In ‘Kat zonder grenzen’ spreekt Allison Scott woensdag vrijuit over de pijnlijke vertrouwensbreuk na de uitgelekte sexting van haar partner. Afgaande op het aantal mensen dat Rika Ponnet in haar praktijk ontvangt voor soortgelijke kwesties, zal het verhaal van Sean Dhondt en zijn vrouw voor velen herkenbaar zijn. “Het is een harde confrontatie om de persoon die je graag ziet elk detail te vertellen over zoiets, Sean was er niet echt goed in”, aldus Allison. Maar voor wie verder wil met elkaar, is het vaak ook géén goed idee om alle details te ontbloten, aldus Rika Ponnet.