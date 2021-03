“We zijn 888 dagen na operatie Propere Handen, de mist mag nu eindelijk optrekken”

De blessure van Eden Hazard, het gehakketak in de Pro League, de coaching van Vincent Kompany, de val van onze clubs op de Europese ranking, de ontluiking van het talent van Charles De Ketelaere,... we weten ons als voetbaljournalisten wel bezig te houden. Maar wat we ons eigenlijk het meest afvragen: hoe zit het 888 dagen later eigenlijk met de operatie Propere Handen?