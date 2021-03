Vermoorde kamermeisje had haar portie miserie al gehad: “Na de moord op haar ouders, vluchtte ze naar België, voor een beter leven”

De Albanese Xhuljeta Lala (33) werd vermoord door een psychiatrisch patiënt terwijl ze de bedden dekte in het hotel in Sint-Pieters Leeuw

De moord op kamermeisje Xhuljeta Lala (33) in het Best Westernhotel in Sint-Pieters Leeuw eergisteren is het tweede familiaal drama voor de Albanese familie Lala. In 2002 werden de ouders van Xhuljeta vermoord in haar geboortestad en trok ze met haar drie zussen en broer naar België, op zoek naar een beter leven.

Kamermeisje Xhuljeta werd maandagmiddag in het hotel het hoofd ingeslagen door een Franse psychiatrische patiënt, Hilaire P., die het weekend voordien in Marseille ontsnapt was uit een psychiatrische instelling. De man vluchtte – mogelijk al liftend – naar ons land en boekte een kamer in het Best Westernhotel langs de Brusselse ring in Sint-Pieters Leeuw.

Op het moment van de feiten liep hij naakt door de gang en stormde hij, gewapend met een brandblusser, de kamer binnen waar Xhuljeta aan het werk was. Eén klap van het apparaat op het hoofd van het meisje was fataal. Toen een ander personeelslid passeerde, stond de man naast zijn slachtoffer dat levenloos op de grond lag. Hij kruiste zijn armen als teken van overgave en zou gezegd hebben dat hij het meisje vermoord heeft “omdat de duivel het gevraagd heeft”. De man hoorde stemmetjes, schijnbaar. Hij liet zich door de opgetrommelde politie gedwee arresteren.

De verdachte, Hilaire P.

“Opnieuw een drama dat onze familie treft”, zegt Xhuljeta’s oom Trifon Capuni in de Albanese pers. “De ouders van Lala zijn in 2002 hier in onze stad vermoord door een jongeman. Ze zijn doodgeschoten, een van de zussen van Xhuljeta is daarbij gewond geraakt maar de kinderen overleefden door zich onder het bed te verstoppen.” Na de moordpartij besloten de kinderen van het echtpaar te vluchten. “Eerst naar Griekenland om uiteindelijk in België terecht te komen waar ze een beter leven probeerden op te bouwen. Dit nieuwe leed bedroeft ons enorm”, aldus de oom. Xhuljeta werkte al vijf jaar in het hotel.

De Franse dader werkt sinds zijn arrestatie alvast niet mee met het onderzoek, hij zwijgt vooral. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de man kon ontsnappen vanuit een instelling in Marseille en hier in ons land terecht kwam, ondanks de coronamaatregelen waardoor de grenzen eigenlijk gesloten zijn voor “niet essentiële reizen”. Vermoed wordt dat hij naar hier liftte, maar zeker is dit niet. Hij heeft alvast geen auto. Hilaire P. verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter.