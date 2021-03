Assisen: ‘Duivelskoppel’ Hilde Van Acker en Jean-Claude beiden schuldig aan moord

In het assisenproces tegen Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote, het zogenaamde ‘Duivelskoppel’ dat terechtstond voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell in 1996, zijn beiden schuldig verklaard aan moord.

“Het is verschrikkelijk voor mij. En niet alleen voor mij. Ook voor mijn dochter. Ik hoop en bid dat ik gauw met haar herenigd mag worden.” Hilde Van Acker kreeg dinsdag in de vooravond als laatste het woord voor de jury in beraad ging. Nadat haar advocaat alles uit de kast had gehaald om vrijgesproken te worden voor de moord op Marcus Mitchell (44), deed ze ook zelf nog een ultieme poging. Ze zette haar mondmasker af en richtte zich tot de jury. “Al 25 jaar word ik beschuldigd van een moord waar ik niets mee te maken heb. Ik heb dat van in het begin gezegd.”

Jean-Claude Lacote toonde zich even daarvoor meer berustend. “Ik heb niets toe te voegen. Mijn advocaten hebben alles al gezegd. Ik wil enkel de jury danken dat ze naar mij hebben geluisterd”, klonk het. Het mocht weinig baten: na enkele uren beraadslagen verklaarde de jury hen toch beiden schuldig aan moord.

Lacote en Van Acker werden tien jaar geleden bij verstek al veroordeeld tot levenslang voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44). Ze waren toen al vijftien jaar op de vlucht voor het gerecht, tot ze vorig jaar alsnog opgepakt werden in Ivoorkust. Daarop tekenden ze verzet aan, en volgde dit nieuwe assisenproces. Morgen volgt de uitspraak over de strafmaat.

