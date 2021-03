Primeur: Uber erkent Britse chauffeurs als ‘workers’

De taxidienst Uber heeft haar Britse chauffeurs officieel erkend als ‘workers’. Zo krijgen ze recht op een minimumloon en betaald verlof. Het is de eerste keer dat het Amerikaanse bedrijf chauffeurs onder dat statuut erkent. Tot nu toe werkten ze voor het bedrijf als zelfstandigen.

Uber kondigde in een mededeling aan dat de meer dan 70.000 Britse chauffeurs vanaf woensdag recht hebben op de voordelen van een werknemer. In februari oordeelde het Britse Hooggerechtshof al dat de chauffeurs van Uber beschouwd kunnen worden als ‘workers’. Dat is een specifiek Brits statuut dat in België niet bestaat en niet overeenkomt met onze ‘werknemer’, maar valt tussen een werknemer en een zelfstandige. ‘Workers’ hebben nog altijd minder rechten dan ‘employees’.

Vijfentwintig chauffeurs waren in 2016 naar de rechtbank gestapt tegen Uber. Het taxibedrijf verliest nu dus een vijf jaar durende strijd tegen zijn personeel. Uber was zelf naar het Hooggerechtshof gestapt nadat het in 2017 en 2018 rechtszaken verloor.

De rechters van het Hooggerechtshof beslisten unaniem dat “de arbeidstijd van Uber-chauffeurs niet beperkt is tot de periodes waarin ze passagiers vervoeren”, klonk het in een samenvatting van het arrest. “Ze bevat ook alle momenten waarop een chauffeur ingelogd is op de app en bereid is om ritten te accepteren.”

Uber heeft steeds beweerd dat de chauffeurs zelfstandigen zijn, die zelf hun uurroosters en werkplek kiezen, en soms op hetzelfde moment werken met verschillende apps. De rechters beslisten daar echter anders over.