Bisschop Johan Bonny kritisch over standpunt homohuwelijk: “Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk”

In een opmerkelijk opiniestuk, vandaag in De Standaard, toont de Antwerpse bisschop Johan Bonny zich opvallend kritisch over het standpunt van het Vaticaan over het huwelijk tussen twee partners van hetzelfde geslacht. Hij doet dat naar aanleiding van het negatief antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op de vraag of priesters een huwelijk tussen homoparen mogen zegenen.