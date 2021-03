Hopen op ‘Werchter Light’ eind augustus: “Liefst meerdaags én zonder social distancing”

Rock Werchter gooit voor het tweede jaar op rij de handdoek in de ring: te veel onzekerheid over de epidemiologische situatie en grote artiesten die hun tournees afzeggen. Dat zijn de voornaamste redenen. De andere grote festivals hangen tussen hoop en vrees, maar virologen neigen naar het laatste. “Massa-events? Dat is wel het allerlaatste wat we gaan lossen.”