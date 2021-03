Einde dreigt voor Club NXT in 1B, volgend seizoen drie zakkers uit 1A

De kans is groot dat Club NXT volgend seizoen opnieuw in de beloftencompetitie speelt. Een poging van de topclubs om vier tot acht beloftenploegen in 1B te laten doorstromen, liep gisteren op een sisser af. Een ‘No Deal’ betekent geen Club NXT in 1B en volgend seizoen drie zakkers uit 1A.

Hoe verenigd is de vereniging van profclubs nog? Wekenlang sleutelde het management van de Pro League aan een voorstel om vier beloftenploegen van 1A-clubs te laten starten in 1B, vier in eerste nationale en vier in tweede nationale. Maar aan de vooravond van de algemene vergadering lekte in onze krant uit dat enkele clubs met een nieuw voorstel op de proppen komen. Omdat clubs als Anderlecht vreesden dat de vereiste tweederdemeerderheid niet bereikt kon worden voor vier clubs in 1B, probeerden ze plannen door te drukken om zeven of zelfs acht beloftenploegen te laten meedraaien in 1B.

Bij het begin van de vergadering werden de plannen meteen afgeschoten. Enkele kleinere clubs vroegen zaken in ruil, waarop de gemoederen opliepen en het tot emotionele tussenkomsten kwam. Al snel bleek dat er voor geen enkel voorstel voor beloftenploegen in 1B een vereiste meerderheid gevonden kon worden. De Pro League maakte zijn naam van kibbelkabinet opnieuw waar.

BeNeLiga

Op voorstel van Club Brugge werd daarop beslist de vergadering over een andere boeg te gooien. De clubs zouden stemmen over vier langetermijndoelen: het verder onderzoeken van een BeNeLiga, het creëren van een nationale topcompetitie voor de andere clubs, het integreren van de beloftenploegen in de amateurreeksen en het herschrijven van het licentiereglement. Alle ploegen schaarden zich achter het voorstel, Zulte Waregem en Beerschot onthielden zich.

De voorlopige No Deal voor de beloften in 1B betekent dat Club NXT uit de reeks moet verdwijnen. De Brugse beloften worden mogelijk vervangen door Virton, dat via juridische weg zijn plaats in het profvoetbal heeft afgedwongen. Lierse-Kempenzonen mag in 1B blijven omdat er geen stijger uit het amateurvoetbal is. Ook zullen er volgend seizoen drie zakkers uit 1A zijn.

Harm Van Veldhoven. Foto: Dick Demey

Anderlecht vist achter het net

Tot slot werd ook gestemd over de vrijgekomen plaats van Karel Van Eetvelt in de raad van bestuur van de Pro League. Lommel-vertegenwoordiger Harm Van Veldhoven versloeg met 38 van de 48 stemmen Anderlecht-CEO Jos Donvil. Van Veldhoven kreeg de voorkeur omdat zo 1B een vertegenwoordiger houdt (na de promotie van Union). Maar de grote voorsprong op Donvil kwam toch als een verrassing. Paars-wit betaalde mogelijk de prijs voor zijn ongelukkige interventie in het begin van de vergadering en verdwijnt uit de controlekamer van het Belgisch voetbal.