Amerikaan in verdenking gesteld van terrorisme na doodsbedreigingen tegen Joe Biden

In de Verenigde Staten is een 21-jarige in verdenking gesteld van terrorisme wegens doodsbedreigingen aan het adres van president Joe Biden en andere voorname Democraten. Dat maakte een openbaar aanklager in de staat Michigan dinsdag bekend.

De verdachte publiceerde de bedreigingen in januari op het internetforum iFunny, bedoeld om grappige afbeeldingen en filmpjes te delen. In verschillende reacties zei hij dat hij Biden, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer wilde doodschieten, en de katalysator zou zijn voor een nieuwe Amerikaanse revolutie. Volgens openbaar aanklager Dana Nessel had hij op zijn smartphone ook informatie opgeslagen over hoe hij een bom kon maken.

Het onderzoek werd gestart door de FBI en voorgezet door de Michigan State Police. De verdachte gaf zichzelf dinsdag aan.

De twintiger, Joshua Docter uit Holland, Michigan, wordt nu beschuldigd van terroristische dreiging en het gebruik van een computer voor het plegen van een misdrijf. Hij riskeert voor beide 20 jaar cel.