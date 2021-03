Joe Biden: Andrew Cuomo moet aftreden als beschuldigingen bevestigd worden

Als een onderzoek zou uitwijzen dat de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, kloppen, dan moet volgens Amerikaans president Joe Biden aftreden. In dat geval zou ook strafrechtelijke vervolging waarschijnlijk zijn, zo zei het staatshoofd aan de omroep ABC.

Biden zei in het interview, waarvan voorlopig alleen fragmenten zijn vrijgegeven, dat vrouwen veel moed moeten hebben om over grensoverschrijdend gedrag naar buiten te treden. Daarom moet in dergelijke gevallen aangenomen worden dat “een vrouw de waarheid spreekt” en dat ze “niet tot zondebok mag worden gemaakt”. Het volledige interview wordt woensdagochtend uitgezonden.

Cuomo wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Verscheidene vooraanstaande Democraten hebben de 63-jarige gouverneur al opgeroepen om af te treden. Cuomo, zelf een Democraat, weigert.

