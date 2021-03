Wereldkampioen en straffe cijfers in Champions League, maar toch geen vaste waarde: is Olivier Giroud meest onderschatte spits?

Olivier Giroud is in de herfst van zijn carrière beland. Al heeft de leeftijd klaarblijkelijk geen vat op de Franse aanvaller. De Chelsea-spits zit dit seizoen met zes Champions League-doelpunten immers aan een persoonlijk record en kan daar woensdagavond tegen Atlético Madrid nog wat goals aan toevoegen. Toch is hij ook op z’n 34ste nog niet onomstreden. Eerste spits van Les Bleus, maar in teamverband altijd maar weer zoekende.