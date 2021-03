Overheid lanceert nieuw gezondheidsonderzoek rond Umicore Hoboken

Hoboken - De Vlaamse overheid start met een grootschalig gezondheidsonderzoek naar de impact van zware metalen in Hoboken, waar het recyclagebedrijf Umicore actief is. Dat melden het VRT-magazine Pano en weekblad Knack.

Al sinds 1978 bestaat er een halfjaarlijks bloedonderzoek bij kinderen in Hoboken, om te meten hoeveel lood ze in hun bloed hebben. Maar ook cadmium en arseen baren zorgen, want ook die zware metalen zijn kankerverwekkend.

“In een eenmalig uitgebreider gezondheidsonderzoek in Hoboken willen we bij jongeren in de omgeving ook andere chemische parameters meten - onder meer arseen en mogelijk ook cadmium en andere stoffen”, zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). “Het doel is een globaler inzicht te krijgen in de gezondheidsimpact van de zware metalen in Hoboken. Een technische werkgroep bereidt dat momenteel voor. Tegen de zomer moet er een projectplan zijn.”

Uit onderzoek van Pano en Knack blijkt dat de Vlaamse Milieumaatschappij nergens in Vlaanderen zulke hoge arseenconcentraties meet als in Hoboken. Het jaargemiddelde is er ongeveer drie keer hoger dan de Europese streefwaarde.