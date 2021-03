Rechtbank erkent recht op homohuwelijk in Japan

Dat Japan het homohuwelijk niet erkent, is ongrondwettelijk. Dat heeft een rechtbank in Sapporo, in het noorden van het land, woensdag gezegd. Japan is het laatste G7-land dat een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet erkent.

Volgens de rechtbank is de niet-erkenning van het homohuwelijk een inbreuk op artikel 14 van de Japanse grondwet, dat bepaalt dat “alle burgers gelijk zijn voor de wet”. De Japanse staat heeft altijd geschermd met artikel 24 van diezelfde grondwet, waarin staat dat voor een huwelijk de “wederzijdse instemming nodig is van de twee geslachten”. Die omschrijving laat ruimte voor veel interpretatie.

Een tiental homokoppels is de voorbije jaren in Japan naar de rechtbank gestapt om de wettelijke erkenning van hun huwelijken te verkrijgen. De uitspraak van de rechtbank van Sapporo is de eerste in een reeks rechtszaken. De drie koppels die daar naar de rechtbank waren gestapt, kregen wel een nul op het rekest met hun vraag om een schadevergoeding te krijgen voor het pyschologische leed dat de autoriteiten hen in hun ogen hebben aangedaan.

Taiwan is het enige land in Azië waar het homohuwelijk wordt erkend.