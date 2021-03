Open brief Vlaamse reisbureaus: “Waarom quarantaineverplichting niet afschaffen?”

Na een jaar corona vragen de Vlaamse reisbureaus in een open brief om een concreet exitplan. Anders wordt volgens hen ook 2021 een verloren jaar. Ze willen duidelijkheid over testen, quarantaineverplichting en het juridische kader van het reisverbod. De brief werd ondertekend door Koen van den Bosch, CEO Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, en 588 Belgische reisbureaus.

“Al een jaar lang gaan er nauwelijks reizen over de toonbank van onze reisbureaus omdat de coronamaatregelen zo streng zijn. De reissector heeft een concreet exitplan nodig en duidelijkheid of we deze zomer zullen kunnen reizen. Anders wordt 2021 opnieuw een verloren jaar, met alle financiële en mentale gevolgen van dien. In de eerste plaats voor de meer dan 6.000 werknemers in de Belgische reissector en in een tweede fase voor de miljoenen Belgische reizigers”, klinkt het.

“Ik begrijp uiteraard dat politici maatregelen nemen om het virus te bedwingen. Maar na een jaar corona verwachten we toch een meer aangepaste, proportionele aanpak die in lijn ligt met wat Europa doet. Het doel heiligt op dat vlak niet alle middelen. Bovendien worden we vandaag geconfronteerd met een juridische onzekerheid. Het Overlegcomité besliste om het reisverbod over de paasvakantie te tillen, maar het Ministerieel Besluit dat die beslissing wettelijk moet vastleggen, werd nog niet aangepast. Hoe moet het nu concreet verder?”

Afschaffing quarantaineverplichting

“Vanaf wanneer mogen we weer naar het buitenland? Hoe kan iemand snel en efficiënt bewijzen dat hij/zij gevaccineerd is of een negatieve test heeft afgelegd? Hoe zit het met de sneltesten op de luchthavens? En waarom gooien we de quarantaineverplichting niet op de schop? Want geef toe: wie wil nu vier weken vakantie nemen om maar twee weken effectief te kunnen genieten, omdat -ie bij thuiskomst verplicht in isolatie moet, zelfs wanneer de testen negatief zijn?”, schrijft de sector .

In het verleden wezen de experten wel al op het feit dat die verplichte quarantaineperiode cruciaal is. Na de kerstvakantie kwamen er bijvoorbeeld duizenden mensen besmet terug van vakantie. “Ik hoorde een aantal sectoren klagen over de impact daarvan (quarantaineperiode, nvdr.) op het werk. Wel: er was een héél goede reden om die quarantaine af te dwingen, zo blijkt”, zei biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) begin januari in Het Nieuwsblad.

Financiële buffers

“De financiële buffers zijn het afgelopen jaar weggesmolten als sneeuw voor de zon. Ieder bedrijf in onze sector moet over een minimaal eigen vermogen beschikken van 15% van de omzet van de organisatie. Die ruimte op de balans is nodig voor reisorganisatoren om de verplichte verzekering af te sluiten die de reiziger beschermt tegen een mogelijk faillissement van zijn reisorganisator. Geen enkele andere branche is zo sterk ingedekt tegen financieel onweer. Maar hoe zullen we er na corona voorstaan? Ik hou mijn hart vast”, klinkt het.

En ook op mentaal vlak is het volgens de sector zwaar. “Ik merk in mijn dagelijkse contacten met onze bedrijven dat, Overlegcomité na Overlegcomité, meer en meer mensen gefrustreerd raken door het gebrek aan duidelijkheid. Niets zo erg voor een ondernemer dan te moeten berusten in beslissingen van hogerhand waar ze geen invloed op hebben. Zeker omdat veel van de beslissingen over reizen ook nog eens op Europees niveau afgestemd moeten worden.”