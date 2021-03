Huisartsen ongerust over coronacijfers: “We krijgen duidelijke signalen die we ook bij vorige golven zagen”

Voor het eerst sinds de tweede golf krijgt huisartsenvereniging Domus Medica duidelijke signalen van bij de huisartsen dat de coronacijfers in de verkeerde richting aan het evolueren zijn. Dat zegt voorzitter Roel Van Giel woensdag aan Belga.

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames blijft toenemen. Woensdagochtend ging het om 2.958 besmettingen op weekbasis (+ 26 procent). Ook de ziekenhuisopnames blijven in stijgende lijn, met gemiddeld 168 opnames per dag (+12 procent). Momenteel worden 2.086 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis. Van hen liggen er 523 op de afdelingen intensieve zorgen.

Ook Domus Medica merkt op het terrein dat de druk aan het toenemen is. “Voor het eerst sinds de tweede golf krijgen we echt duidelijke signalen”, aldus Van Giel. Het gaat dan onder meer om meer mensen die symptomen vertonen, meer mensen die zich laten testen en meer mensen die positief testen. “Dat maakt ons natuurlijk ongerust, want de ervaring leert ons dat we ook bij de vorige golven de signalen iets eerder opmerkten.”

Volgens Van Giel is het echter nog te vroeg om al conclusies te trekken en is het nu vooral afwachten of het om een tijdelijke heropflakkering gaat of dat de stijging zich de komende dagen blijft doorzetten.

De huisartsenvereniging kreeg voorlopig vooral onrustwekkende signalen uit de Antwerpse regio, net als de Kempen en de regio rond Leuven en Vlaams-Brabant. Over Oost- en West-Vlaanderen en Limburg kon Van Giel zich nog niet uitspreken.

