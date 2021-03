Jambon ziet ruimte om af en toe en georganiseerd naar het werk te gaan

Vlaams minister-president Jan Jambon blijft pleiten voor een heropening van de horecaterrassen tijdens de paasvakantie, maar dan moet er wel “consensus” zijn met de andere regeringen. De kwestie moet volgens hem aan bod komen op het volgende Overlegcomité van 26 maart. Over telewerk stelt Jambon dat het toch moet mogelijk zijn om, af en toe én georganiseerd, naar het werk te trekken. Dat heeft Jambon woensdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

“Wat mij betreft - maar we moeten de coronacijfers iedere dag blijven volgen - komen de kleine versoepelingen in april niet in het gedrang”, zo zie Jambon in De Ochtend. “Maar in deze pandemie is het altijd met twee woorden spreken.”

Door de stijgende coronacijfers stelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke grote vragen bij de lopende discussie over de heropening van de terrassen. Onder meer N-VA wil die terrassen graag al in de paasvakantie openen. Op het laatste Overlegcomité is echter afgesproken dat de horeca ten vroegste op 1 mei kan heropenen.

Vlaams minister-president Jan Jambon blijft een heropening van de terrassen tijdens de paasvakantie “een goed idee” vinden. “Tijdens de paasvakantie wordt het misschien goed weer, mensen mogen met tien buiten, ze gaan pleinen en parken bezetten. Gaan we daar iedere keer de politie op afsturen? Je kan toch beter de samenscholing spreiden. Terrassen met vier aan tafel, goed georganiseerd, met ontsmetting, en afstand: dat zou beter zijn. Mensen gaan toch buitenkomen.”

Maar er moet volgens Jambon “consensus” zijn. De federale regering zet volgens hem “de hakken in het zand”. “Het zal aan bod komen op het Overlegcomite van volgende week”, aldus Jambon.

Intussen staat ook het telewerk onder druk. De federale regering riep dinsdag de werkgevers bijeen en deed opnieuw een oproep om het verplichte telewerk te respecteren. De cijfers laten een versoepeling, bijvoorbeeld in de vorm van een terugkeermoment voor werknemers, voorlopig niet toe, klonk het.

Minister-president Jambon ziet wél ruimte om af en toe en georganiseerd mensen naar het werk te laten komen. “We doen dit telewerk al een jaar lang. Ik denk dat het voor een bedrijf wel goed is dat mensen af en toe georganiseerd kunnen terugkeren, om de voeling met het bedrijf niet te verliezen. Als je dat georganiseerd doet, kan je het beter onder controle houden.”