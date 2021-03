Zijn we ongemerkt in derde golf beland? Wat is de verklaring voor stijgende cijfers? En wat met versoepelingen?

Terrasjes weer openen. ‘Terugkeermomenten’ in bedrijven. Er werden de afgelopen dagen in politieke hoek wel wat ballonnetjes opgelaten over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen. Maar intussen gaan alle parameters weer de verkeerde kant uit. Virologen Steven Van Gucht en Marc Van Ranst aan het woord over de stijgende cijfers en de roep om versoepelingen: “Mensen passen hun gedrag al aan”.