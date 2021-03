Het klinkt vreemd aangezien heel wat mensen zwarte sneeuw zien door de coronacrisis, maar vorig jaar spaarden we samen 23 miljard euro meer in ons land. Bent u ook bij de gelukkigen die wat meer geld overhielden dan anders? Hebt u daarmee iets speciaals gekocht? Laat ons gerust weten welk extraatje u zichzelf permitteerde, we nemen dan contact op met u.