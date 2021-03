Gebruik marihuana gestegen, cocaïne, speed en xtc gedaald tijdens eerste lockdown

Het stopzetten van het nachtleven vanwege de coronapandemie heeft geleid tot een daling van het gebruik van partydrugs. Het marihuanagebruik daarentegen is gestegen. Dat blijkt woensdag uit een studie van gezondheidsinstituut Sciensano over druggebruik en -aanbod sinds de eerste lockdown.

De pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben een gevarieerde impact gehad op het druggebruik, afhankelijk van het soort drugs en het profiel van de gebruiker, legt Els Plettinckx, wetenschapper bij Sciensano, uit. “Er bestaat een verschil tussen frequente en niet-frequente gebruikers. Die laatste zijn tijdens de eerste lockdown minder gaan gebruiken, de frequente gebruikers net meer.”

De gebruikte hoeveelheid marihuana is toegenomen tijdens de eerste lockdown - vanaf 13 maart 2020 - ten opzichte van de situatie voordien, om zes maanden later weer dezelfde situatie te bereiken als bij het begin van het jaar. De gemiddelde gekochte hoeveelheid marihuana steeg met 13 procent.

Cocaïne- en speedgebruik is dan weer gevoelig afgenomen tijdens de eerste lockdown, maar bereikte zes maanden later een niveau dat de situatie van voor de eerste lockdown overstijgt. De gemiddelde gekochte hoeveelheid van cocaïne steeg met 15 procent, van speed (amfetamines in poedervorm) met 52 procent.

Het aantal gebruikte xtc-pillen is sterk gedaald en de rest van het jaar op hetzelfde, eerder lage, niveau gebleven. De gemiddelde gekochte hoeveelheid pillen is met maar liefst 30 procent afgenomen.

Reguliere dealers blijven de belangrijkste bron van bevoorrading in België. De aankoop van drugs via het internet of het darkweb is niet gevoelig toegenomen, hoewel dat verwacht zou kunnen worden door de opgelegde beperkingen in bewegingsvrijheid. Het aantal respondenten dat aangeeft hun marihuana zelf te kweken, is wel sterk toegenomen in de zes maanden na het begin van de eerste lockdown.

Voor de online-enquête ‘Drugs en Covid-19’ van Sciensano werden meer dan 8.000 antwoorden verzameld doorheen 2020. De respondenten waren overwegend mannen van jonger dan 25 jaar die in Vlaanderen wonen. Acht op de tien respondenten waren cannabisgebruikers, twee op de tien cocaïnegebruikers en ongeveer één op de tien xtc- of speedgebruikers.