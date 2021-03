Noa Lang wipt met megasprong over Charles De Ketelaere en is de duurste speler in België: “Hij heeft een uniek profiel”

Noa Lang is voortaan de duurste voetballer in de Jupiler Pro League. Het gespecialiseerde Transfermarkt voerde deze week namelijk een update uit aan de marktwaarden van een tweehondertal spelers in België.

Tot vorige winter was Krépin Diatta de duurste voetballer in ons land, maar de aanvaller verliet Club Brugge voor Monaco in de voorbije transferperiode. Daardoor was Charles De Ketelaere met 16 miljoen euro enkele maanden de nummer één. Tot nu. Noa Lang springt in één klap van 8 miljoen euro naar 20 miljoen euro en pakt de koppositie van zijn ploegmakker over.

“Lang schittert vooral door zijn unieke profiel waar hij spelinzicht en techniciteit aan efficiëntie kan koppelen terwijl hij fysiek gezien nog geen enkele keer honderd procent is geweest bij Club Brugge”, klinkt het bij Transfermarkt. “Als de regerende landskampioen hem deze zomer weet te behouden en Lang blijft zich doorontwikkelen, zou hij in de zomer van 2022 wel eens de eerste speler zijn die België verlaat met een prijskaartje van meer dan 30 miljoen euro.”

De Ketelaere zakt overigens meteen naar de derde plak want Genk-spits Paul Onuachu is dankzij zijn 27 doelpunten dit seizoen niet langer 12 miljoen euro maar 17 miljoen euro waard.

“De Nigeriaan is niet het type spits die gewoon voor doel wacht op de bal om hem binnen te trappen, maar actief deelneemt aan het spel. Het is een complete spits die zowel met het hoofd als met beide voeten kan scoren, maar zich soms ook laat uitzakken om de aanval mee op gang te zetten.”

Foto: BELGA

Bij Genk profiteren ook Jhon Lucumi (+2 miljoen naar 11 miljoen), Bryan Heynen (+2,2 miljoen naar 8,2 miljoen) en Daniel Munoz (+1,5 miljoen naar 6 miljoen) van de goeie reeks in Limburg. Net als Odilon Kossounou (+4 miljoen naar 12 miljoen), Clinton Mata (+1,5 miljoen naar 10 miljoen) en Brandon Mechele (+1,5 miljoen naar 7 miljoen) bij Club Brugge.

Over het algemeen doet de Jupiler Pro League het overigens uitstekend, met een totale winst in marktwaarde van 44 miljoen euro.

“Naast de hierboven genoemde spelers zijn het vooral jonge Belgen die voor die boost zorgen”, weet Bart Tamsyn van Transfermarkt. “We denken daarbij aan Arthur Theate van KV Oostende (4 miljoen), Hugo Siquet van Standard (3,2 miljoen) of Anouar Ait El Hadj van RSC Anderlecht (2,8 miljoen). Andere mooie stijgers zijn Raphael Holzhauser van Beerschot (4,2 miljoen), Thomas Henry van Oud-Heverlee Leuven (3,5 miljoen), Joao Klauss van Standard (3,5 miljoen) en Didier Lamkel Zé van Antwerp (3,4 miljoen).”

Verliezer van het moment is Aster Vranckx. Het talent van KV Mechelen, dat naar Wolfsburg verhuist, valt terug van 7,5 miljoen euro naar 6,8 miljoen euro. Ook Samuel Bastien (-1,5 miljoen naar 7 miljoen), Youssouph Badji (-1,5 miljoen naar 3,5 miljoen) en Jacob Bruun Larsen (-1,6 miljoen naar 6,4 miljoen) hebben aan marktwaarde ingeboet.

De nieuwe top tien:

1. Noa Lang (Club Brugge) - 20 miljoen

2. Paul Onuachu (Genk) - 17 miljoen

3. Charles De Ketelaere (Club Brugge) - 16 miljoen

4. Hans Vanaken (Club Brugge) - 15 miljoen

5. Roman Yaremchuk (AA Gent) - 13 miljoen

6. Odilon Kossounou (Club Brugge) - 12 miljoen

Zinho Vanheusden (Standard)

Albert Sambi Lokonga (Anderlecht)

7. Jhon Lucumi (Genk) - 11 miljoen

Yari Verschaeren (Anderlecht) -

8. Clinton Mata (Club Brugge) - 10 miljoen

9. Theo Bongonda (Genk) - 9 miljoen

Simon Mignolet (Club Brugge)

10. Bryan Heynen (Genk) - 8,2 miljoen