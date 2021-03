Eerste baby geboren met antilichamen tegen Covid-19 na vaccinatie

Een Amerikaanse vrouw heeft de eerste baby met antilichamen tegen Covid-19 als gevolg van vaccinatie ter wereld gezet. Dat maakten haar dokters vandaag bekend, schrijft de Britse krant The Guardian.

Het gaat om een verpleegster uit de staat Florida, die gevaccineerd was tegen het coronavirus toen ze 36 weken zwanger was. Drie weken later schonk ze het leven aan “een levendig en gezond meisje”, aldus haar dokters. Die onderzochten het bloed uit de navelstreng, en detecteerden daarin antilichamen die aanwezig waren bij de geboorte.

“Voor zover wij weten is dit het eerste geval ter wereld waarbij een baby geboren werd met antilichamen als gevolg van vaccinatie”, schrijven de dokters in een studie. “Er is dus potentieel voor de bescherming tegen infectie met Covid-19 door vaccinatie van moeders”, luidt de conclusie.

Daarin wordt wel enig voorbehoud aangetekend: “Er is verder onderzoek nodig om te bepalen of kinderen door die antichamen beschermd zijn tegen het virus, en zoja, hoelang.” De dokters in kwestie roepen hun collega’s dan ook op om gegevens over vaccinaties tijdens zwangerschappen goed bij te houden.