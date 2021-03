Arbeider omgekomen bij plaatsen van put aan bouwwerf in Maasmechelen

Maasmechelen -

Bij een arbeidsongeval in Eisden (Maasmechelen) is woensdag in de late voormiddag een bouwvakker om het leven gekomen. Dat gebeurde in de Oude Baan. Bij het plaatsen van een infiltratieput zou een ketting van een graafmachine zijn losgekomen, waardoor de onfortuinlijke arbeider de betonnen put op zich kreeg.