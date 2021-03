Biden haalt snoeihard uit naar Poetin: “Een moordenaar” die “de prijs zal betalen”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een interview met televisiezender ABC bijzonder zwaar uitgehaald naar Vladimir Poetin. Biden beschuldigt zijn Russische ambtsgenoot er daarin van “een moordenaar” te zijn, die “de prijs zal betalen voor zijn inmenging” in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In Rusland wordt verontwaardigd gereageerd op de uitlatingen van Biden.

Vandaag verscheen een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten waarin staat dat Poetin er tijdens de presidentsverkiezingen vorig jaar alles aan gedaan heeft om toenmalig president Donald Trump aan de overwinning te helpen, net zoals dat in 2016 het geval was. Volgens Biden zal Poetin “een prijs betalen voor zijn bemoeienis”. Want, vertelde Biden, hij heeft al een “lang gesprek” gevoerd met Poetin, waarin hij de Russische president gezegd zou hebben: “Ik ken jou, en jij kent mij. Als we bewijzen dat dit is gebeurd, wees dan voorbereid.” Biden preciseerde niet hoe de VS dan zouden reageren.

Op de vraag van de interviewer of Biden Poetin beschouwt als “een moordenaar”, antwoordde de president bevestigend. Biden verwees ook naar een eerder gesprek met Poetin, waarin hij de Russische president gezegd zou hebben: “Ik heb je in de ogen gekeken, en ik denk niet dat je een ziel hebt.” Daarmee verwees Biden naar een bekende uitspraak van George W. Bush, die in 2001 zei dat hij “Poetin in de ogen heeft gekeken, en ik heb zijn ziel gevoeld.”

Verontwaardiging in Rusland

In Rusland wordt inmiddels verontwaardigd gereageerd op het interview. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zijn de Amerikaanse beschuldigingen “compleet zonder grond van waarheid”. “Het is spijtig dat elke presidentiële termijn in de Verenigde Staten blijkbaar moet beginnen met het opleggen van sancties aan Rusland”, klonk het. Vjatsjeslav Volodin, parlementsvoorzitter en een Poetin-getrouwe, noemde de uitspraken van Biden dan weer “hysterie geboren uit hulpeloosheid” en “een belediging voor de burgers van ons land: Poetin is onze president, en een aanval op hem is een aanval op Rusland.”

Poetin ontkende in het verleden al meermaals dat zijn land achter cyberaanvallen op de Amerikaanse verkiezingen zat. Rusland uitte na de verkiezing van Biden de hoop op een betere verstandhouding met de VS, maar de meeste experts twijfelden al langer of dat wel mogelijk was. Verschillende belangrijke Russische ambtenaren zijn al het doelwit van Amerikaanse sancties, een gevolg van de Russische bemoeienis in de Amerikaanse verkiezingen in 2016 en van de Russische annexactie van de Krim. Het is dus de vraag hoe Biden de Russen nog strenger kan straffen.