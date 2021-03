Europa wil nog voor de zomer bewijs van vaccinatie of negatieve test: dit betekent het voor jouw reisplannen

De Europese Commissie heeft woensdagmiddag het ‘digitaal groen certificaat’ voorgesteld, waarmee burgers van de lidstaten veilig moeten kunnen reizen binnen de Europese Unie vanaf deze zomer. Op het certificaat zal staan of je gevaccineerd bent, negatief hebt getest of immuun bent na een eerdere besmetting. Maar wat is de bedoeling precies? Vanaf wanneer moet je zo’n paspoort hebben? En hoe lang is het geldig?