Politie schiet kind (1) in hoofd tijdens klopjacht VS

Een 1-jarige baby “vecht voor zijn leven” en kan niet zelfstandig meer ademhalen nadat hij tijdens een klopjacht van de Amerikaanse politie in het hoofd werd geschoten door een agent. Dat schrijft CNN. Daisha Smalls was op 3 maart bij een tankstation toen ze sirenes hoorde. Haar zoontje Legend zat op de achterbank.

Opeens kwam een man op de auto afrennen en riep “Geef je sleutels!” naar Smalls. Die weigerde. “Ik wilde mijn auto niet afgeven, want ik zei dat mijn kind nog achterin zat. Ik zou nooit mijn auto achterlaten zonder mijn zoon”, vertelde Smalls dinsdag in tranen tegen journalisten. “Voordat ik wist wat er gebeurd was, begonnen ze te schieten op mijn auto. Ik was bang voor mijn zoontje.”

Politie heeft spijt

Niet zonder reden. De jongen werd in zijn hoofd geraakt. “Heel treurig”, reageerde politiechef Troy Finner de volgende dag. “Het kind verkeert in kritische toestand. We bidden voor hem.”

De lezingen van Smalls en de politie wijken af: volgens haarzelf zat ze ook in de auto tijdens het schieten, volgens de politie niet. De dader, verdacht van een dubbele roof, kwam op enig moment aanrennen, sprong in Smalls’ auto en was gewapend. Agenten hebben daarop het vuur geopend. De verdachte overleed. Het kind raakte levensbedreigend gewond.

“Agenten hebben meteen eerste hulp verricht”, aldus Finner. Later hebben ze moeder en zoon bezocht in het ziekenhuis. De kleine Legend ligt al tien dagen aan de beademing. De kogel is uit zijn hoofd verwijderd, maar er zitten nog steeds ijzerdeeltjes in zijn hersenen, laat advocaat Ben Crump weten. De familie is woest. “Waarom zouden ze schieten als ze niet wisten wie er allemaal in de auto zat? Er konden kinderen zijn geweest, anderen. En ze schieten tóch.”

“Hij vecht nu iedere dag voor zijn leven. We bidden voor hem”, aldus Smalls, die enkele keren brak tijdens haar verklaring. “Mijn baby verdient dit niet, hij verdient het niet om beschoten te worden. Zeker niet door de politie.”