Bulgaarse universiteitsmedewerkers drukken miljoenen euro’s vals geld

Universiteitsmedewerkers in Bulgarije zijn betrokken bij het vervaardigen van hoogwaardige frauduleuze bankbiljetten van zowel dollars als euro’s. Er zijn miljoenen mee gemoeid.

De United States Secret Service werkte mee aan de inval bij de universiteit in Sofia, melden persbureaus AP en AFP op basis van de Bulgaarse autoriteiten. De politie arresteerde twee mensen. Het gaat om medewerkers van de universiteit, die niet bij naam wordt genoemd.

Ook werden printmachines en andere materialen voor het vervaardigen van nepbiljetten in beslag genomen. Ter plaatse zijn ook grote sommen geld gevonden: vier miljoen dollar en 3,6 miljoen euro.

Vermoedelijk gaat het echter om het topje van de ijsberg. “Het bewijsmateriaal duidt op serieuze criminele activiteit”, zegt politiechef Georgi Hadzhiev.

10 procent

De politie vermoedt dat de daders onderdeel zijn van een grootschalige criminele organisatie die betrokken is bij de smokkel van gefalsificeerde dollars naar Oekraïne, en euro’s naar West-Europa. “Grootschalige criminele activiteit”, aldus Lubomir Yanev, hoofd van het antimisdaadbureau van Bulgarije.

De twee verdachten zijn een 48-jarige man en een 54-jarige vrouw. Zij zouden de bankbiljetten na werktijd en in vakanties hebben gedrukt. Ze kregen waarschijnlijk 10 procent van de waarde; voor een biljet van honderd euro dus een tientje.

Wie even rekent met enkel het geld dat aanwezig was tijdens de inval, begrijpt dat de twee rijk zijn geworden. De biljetten waren van “relatief goede kwaliteit”, zei onderzoeker Yanev nog. De verdachten zijn nooit eerder in aanraking gekomen met de politie.

Uit het onderzoek blijkt niet dat andere universiteitsmedewerkers op de hoogte waren van het werk van de twee.