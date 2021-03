Dieven moeten in Groot-Brittannië gps-tracker dragen na vrijlating uit gevangenis

Inbrekers en dieven die in Groot-Brittannië uit de gevangenis worden vrijgelaten, zullen een gps-band moeten dragen, zo heeft het Britse ministerie van Justitie aangekondigd. Op die manier tracht men te voorkomen dat ze zich opnieuw op het dievenpad begeven.

Krachtens de nieuwe regels, die op 12 april in zes politiezones in Wales en Engeland ingaan, krijgen dieven die een celstraf van een jaar of langer hebben uitgezeten, automatisch een gps-band aangebonden wanneer ze vrijkomen. Zo kan justitie gedurende twaalf maanden via gps de klok rond volgen waar ze zich bevinden.

Volgens het ministerie van Justitie recidiveert meer dan de helft van de mensen die voor diefstal of inbraak veroordeeld worden binnen het jaar en wordt bij bijna 80 procent van deze misdrijven geen verdachte geïdentificeerd. De politie is van plan met de justitiehuizen samen te werken om uit te zoeken of ex-gedetineerden met een gps-band in de buurt van een recente diefstal of inbraak waren.

“Het slachtoffer worden van diefstal of inbraak is vreselijk en ik begrijp hoe frustrerend het is als de daders niet gevat kunnen worden, zowel voor het publiek als de politie”, zei staatssecretaris Kit Malthouse.