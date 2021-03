Jeugdinternational die vorige zomer weg moest bij Club Brugge is nu revelatie in Nederland (en binnenkort bij de Rode Duivels?)

Hij speelde in totaal amper tien keer voor Club Brugge, maar in Nederland ontpopt Ahmed Touba (23) zich dit seizoen bij RKC tot de revelatie. Het gaat zo hard voor de voormalige Belgische jeugdinternational dat hij al genoemd wordt bij enkele topclubs en… de Algerijnse nationale ploeg, waar hij via zijn ouders ook voor kan uitkomen. Nochtans is Touba een linksbenige centrale verdediger, precies het profiel waar bondscoach Roberto Martinez naar op zoek is.

Hij stond al een paar keer in het Elftal van de Week van de Eredivisie. In Studio Voetbal en Voetbal Inside, de twee populairste Nederlandse voetbalpraatprogramma’s, werd hij er al uitgelicht. Voormalig Oranje-international Pierre van Hooijdonk noemde hem in die eerste “een onontdekte parel in het rechterrijtje”. Ex-profspeler en analist Hans Kraay Junior gaf in die tweede aan dat AZ en Ajax hem in de gaten houden. Het Brabants Dagblad omschreef zijn inbreng in het elftal als “met Touba heeft RKC het ei van Columbus gevonden”.

Ahmed Touba heeft zijn intrede bij onze Noorderburen niet gemist. Nochtans leek hij eerst te zullen doorbreken bij Club Brugge, waar hij onder Michel Preud’homme in 2017 al een paar keer mocht proeven van het grote werk als 19-jarige. Maar Touba, die toen nog als linkerflankspeler in actie kwam, kon zich niet opwerpen tot basisspeler en ook een uitleenbeurt aan OH Leuven verliep slechts met wisselend succes.

Déclic dankzij nieuwe positie

De déclic kwam er vervolgens toen hij in 2019/2020 aan het onbekende Bulgaarse clubje Beroe Stara Zagora uitgeleend werd, waar ze hem als centrale verdediger uitspeelden. Het is op die positie dat hij nu uitblinkt bij RKC, waar hij onbetwist titularis is en dit seizoen ook al drie keer scoorde. RKC, waar Touba getekend heeft tot 2023, lijkt zo op weg flink te cashen voor de Belgische verdediger. “Had Club Brugge gezegd: ‘Teken voor drie jaar bij, maar ga eerst een jaar op huurbasis naar RKC’, was dat voor mij ook een goede optie geweest. Maar dat wilden ze niet”, zei Touba in een gesprek met het Nederlandse Brabants Dagblad.

Kiezen tussen Rode Duivels en Algerije

Komende interlandbreak zou hij alvast opgeroepen kunnen worden door de nationale ploeg van Algerije, die hem het hof maakt. Nochtans is zijn profiel ook interessant voor bondscoach Roberto Martinez van de Rode Duivels, die al een paar keer heeft laten verstaan dat België niet dik zit in linksvoetige verdedigers. “Drie jaar geleden heeft Roberto Martinez me al eens persoonlijk gebeld”, vertelt Touba nu bij La Dernière Heure. “Toen heeft hij me verzekerd dat ik als progressie zou blijven maken, ik opgeroepen zou worden. Het is flatterend dat twee landen me in de gaten houden.”