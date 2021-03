Schutter Atlanta zegt dat moorden niet te maken hadden racisme, wel met seksverslaving

De man achter de drie schietpartijen dinsdag in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, zegt dat achter zijn moorden geen racistisch motief schuilen. Hij schrijft het zelf toe aan zijn “seksverslaving”, volgens ABC News. Minstens acht mensen kwamen om het leven.

Twee schietpartijen vonden plaats in het noorden van de stad Atlanta, in twee wellnesscentra tegenover elkaar in dezelfde straat. Een uur eerder was ook al een schietpartij gebeurd in een wellnesscentrum in Acworth, ruim 48 kilometer verder. De politie ging er volgens Fox News van uit dat de schietpartijen door dezelfde dader werden uitgevoerd.

Tijdens een persconferentie bevestigde de politiechef van Atlanta, Rodney Bryant, dat in één wellnesscentrum in de stad drie doden werden aangetroffen, terwijl aan de overkant van de straat één persoon omkwam. Alle slachtoffers waren vrouwen en van Aziatische afkomst, zei hij.

Foto: AFP

In Acworth werden vijf mensen met schotwonden aangetroffen in een massagezaak, zei Jay Baker van de politie van Cherokee County. Twee van hen overleden ter plaatse, twee anderen in het ziekenhuis. Het zou gaan om twee Aziatische vrouwen, een blanke vrouw en een blanke man. In New York City zijn uit voorzorg wel agenten naar Aziatische gemeenschappen gestuurd.

Motief

Maar nu zegt de verdachte, de 21-jarige Robert Long, zelf dat zijn moorden niet vanuit racistisch motief gebeurden. ABC News schrijft op basis van autoriteiten dat de man toegaf de moorden te hebben gepleegd “door zijn verslaving aan seks”. “Long vertelde de onderzoekers dat hij de massagesalons de schuld geeft voor het bieden van een uitlaatklep voor zijn seksverslaving”, stelde het Cherokee County Sheriff’s Office woensdag in een verklaring. “Hij vertelde de onderzoekers dat de misdaden niet racistisch gemotiveerd waren.”