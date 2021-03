De sneeuw is terug in het land: “Een mooie laag, tot wel elf centimeter”

De sneeuw is opnieuw in het land, weliswaar alleen op het hoogste punt van België: de Hoge Venen. Meteoroloog Michaël Bleret heeft daar woensdagochtend tot tien centimeter gemeten, meldt Sudinfo.

“Er was een mooie laag”, zegt de meteoroloog. “Ik heb tussen de vijf en elf centimeter gemeten.” Al zal het tegen het weekend alweer weggesmolten zijn.

Elders hoeven we die sneeuw niet onmiddellijk te verwachten, voorspelt het weerbericht van het KMI, al zal het tegen het weekend wel opnieuw overal vriezen. Donderdagochtend is het eerst in vele streken meestal droog en bewolkt, maar over het westen vallen er wel enkele lokale buien. In de loop van de dag wordt het overal overwegend zwaarbewolkt met soms enkele buien of stilaan perioden van lichte regen. In de Hoge Ardennen heeft de neerslag een winters karakter. We halen maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden over het westen en het centrum.

Vrijdagochtend is het op de meeste plaatsen zonnig. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af met kans op een bui. Het is behoorlijk koud voor de tijd van het jaar met maxima tussen 0 of +1 graad in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Zaterdagochtend vriest het overal. Overdag blijft het droog en eerst is het overal zonnig. In de loop van de dag verschijnen er in de noordelijke landshelft wolkenvelden. De maxima liggen tussen -2 en +2 graden in de Ardennen en tussen +2 en +5 graden elders.

Ook zondagochtend is het koud. Vochtigere lucht uit de Noordzee beïnvloedt ons weer. In het zuiden zijn er aanvankelijk nog opklaringen mogelijk, maar stilaan breiden de lage wolken over het noorden zich uit naar de andere streken. In de namiddag valt er soms wat lichte regen of motregen. We krijgen maxima van 0 of +1 graad in de Hoge Venen tot 7 of 8 graden in Vlaanderen.